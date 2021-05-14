Изготовление перил и ограждений из нержавеющей стали

Изготовление ограждений из нержавеющей стали — популярная услуга, поскольку перила из металла обладают очевидными практическими достоинствами:

прочность (способность выдержать значительную нагрузку);

долговечность (нержавейка стойка к механическим воздействиям, коррозии);

удобство (материал нетребовательный, позволяет изготавливать, монтировать конструкции любого вида);

эстетичность (ограждения из нержавейки сегодня в моде, подходят для разных дизайнерских стилей).

Изготовление металлических ограждений на заказ — приоритетное направление деятельности компании «РОССТРОЙСТАЛЬ». Мы также предоставляем услуги по транспортировке, монтажу изделий из нержавеющей стали в городе Щелково, в Москве, Подмосковье, других городах. Наши проекты вы можете увидеть в престижных жилых, офисных комплексах столицы, области.

Преимущества заказа ограждений у нас

Большой выбор. Ассортимент нашей продукции очень широкий. С выбором готовых изделий можно знакомиться в каталоге. Если подходящего варианта нет — дизайнеры разработают на заказ эксклюзивный проект перил и ограждений согласно требованиям заказчика; Высокое качество. Используем при производстве металлических ограждений надежные, высококачественные материалы, изготавливаем, монтируем изделия с учетом технологических норм. Каждый производственный этап проходит контроль качества. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ. Не зависимо от стоимости металлоконструкции, вы получите красивое, прочное, безопасное изделие из нержавеющей стали, которое прослужит несколько десятилетий; Индивидуальная работа с заказчиком. Наши менеджеры квалифицированно подберут подходящую в каждом конкретном случае конструкцию, дизайнеры на заказ спроектируют нестандартное ограждение и перил любой формы. Для VIP-клиентов предоставляется персональный менеджер; Точность изготовления. Производственные цеха оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, станками, позволяющими добиться высокой точности обработки каждой детали; Квалифицированные сотрудники. В нашем штате — профессионалы со многолетним опытом практической работы в этой сфере.

Цены на изготовление металлических ограждений

Заказать у нас производство перил и ограждений из нержавеющей стали вы можете выгодно, поскольку мы сами производим нужные комплектующие из металла, сырье закупаем оптом у проверенных поставщиков. Для заказчиков предусмотрена гибкая система скидок, оговариваемая с клиентом индивидуально.

Стоимость изготовления металлических ограждений рассчитывается в зависимости от вида, сложности, размеров изделий, типа крепления, декорирования. В нее входят используемые в работе материалы, разработка проекта, непосредственное производство.

Мы предлагаем бюджетные варианты и более дорогие, эксклюзивные ограждения и перила. Обратитесь к нам и мы поможем определиться с типом изделия, которое будет оптимальным для вас по соотношению цена-качество.

Этапы выполнения заказа

Заявки на изготовление металлических перил и ограждений принимаем по телефону:

адресу электронной почты info@perila-iz-nerzhavejki.ru. Офис работает ежедневно с 9:00 до 22:00. Наш менеджер уточнит детали заказа, произведет предварительной расчет его стоимости.

В оговоренные сроки мы изготовим заказанные конструкции из нержавеющей стали. Наши специалисты доставят ограждения и перила по Москве, в Балашиху, Ивантеевку, Мытищи, Пушкино, Щелково, Фрязино, Королев, другие города, по всем правилам установят на месте конструкцию.